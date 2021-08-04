«Ростов» вместо ушедшего в сборную России Карпина возглавил Сёмин

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Юрий Сёмин назначен новым главным тренером футбльного клуба «Ростов». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на два года, — говорится в сообщении.

Последним местом работы 74-летнего Сёмина был «Локомотив», который он покинул в 2019 году. В 2018-м клуб под его руководством стал чемпионом России.

Валерий Карпин покинул «Ростов» 2 августа. В июле он был назначен на должность главного тренера сборной России по футболу.