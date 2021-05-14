Россию назвали флагманом мирового футбола

https://static.news.ru/photo/1c845dd6-b4b6-11eb-aedb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев во время отчётно-выборной конференции федерации футбола Московской области рассказал о роли России в спортивном мире. Его слова приводит «Р-Спорт».

Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования, — сказал Алаев.

Как утверждает генсек, Россия является одной из немногих стран, где проходят как взрослые, так и детские турниры. Западные коллеги смотрят на происходящее «с завистью», учитывая, что во многих государствах запрещены любые футбольные мероприятия.

Ранее штаб национальной команды объявил состав для подготовки к чемпионату Европы — 2020. На данный момент в нём значатся фамилии 30 футболистов. В окончательной заявке будет 26 игроков. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что хочет победить на турнире.