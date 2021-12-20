Российскому хавбеку «Локомотива» предложили выступать за сборную Армении

Полузащитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили выступать за национальную команду Армении. Как сообщает Armenian Football со ссылкой на главу Федерации футбола Армении (ФФА) Армена Маликбекяна, в настоящее время спортсмен взял время, чтобы обдумать предложение.

Мы поговорили с Наиром Тикнизяном и предложили ему выступать за Армению. У нас попросили немного времени на принятие решения. В скором времени вернёмся к обсуждению этой темы, — заявил Маликбекян.

22-летний Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. Летом 2021 года он пополнил состав «Локомотива». В составе «железнодорожников» спортсмен провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Тикнизян успел поиграть за юношеские и молодёжные национальны команды России. Суммарно он провёл 16 встреч, отметившись тремя забитыми мячами.

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