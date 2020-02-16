Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу, завоевав серебряные медали турнира, который прошёл в Москве.
В составе московской команды забитыми мячами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).
В матче за третье место российский «Локомотив» обыграл японский «Токио Верди» со счётом 6:2. В составе московской команды голы забили Борис Никоноров (4, 30, 33), Льоренс Леон Гомес (5, 15) и Остап Федоров (26).
Ранее сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу, одолев в матче за третье место Японию (5:4). Победителем турнира стала сборная Португалии, писал NEWS.ru.
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