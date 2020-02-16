https://static.news.ru/photo/a593170c-50d5-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Матч «Локомотив» - «Токио Верди» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу, завоевав серебряные медали турнира, который прошёл в Москве.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).

В матче за третье место российский «Локомотив» обыграл японский «Токио Верди» со счётом 6:2. В составе московской команды голы забили Борис Никоноров (4, 30, 33), Льоренс Леон Гомес (5, 15) и Остап Федоров (26).

Ранее сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу, одолев в матче за третье место Японию (5:4). Победителем турнира стала сборная Португалии, писал NEWS.ru.