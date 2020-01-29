Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.
Нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» оторвался от певицы Арианы Гранде и актёра Дуэйна Джонсона, за которыми следят 173 и 170 миллионов подписчиков соответственно.
Самым популярным аккаунтом в Instagram остаётся страница самой соцсети — 330 миллионов подписчиков,
Как писал NEWS.ru, УЕФА включила Роналду в сборную лучших игроков 2019 года. В голосовании португалец уступил Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане, поэтому, утверждает Daily Mail, футбольная ассоциация использовала непопулярную схему с четырьмя нападающими и двумя полузащитниками в своей символической сборной.
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