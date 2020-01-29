https://static.news.ru/photo/15b75874-42c4-11ea-ad78-fa163e074e61_660.jpg Фото: cristiano/instagram.com

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» оторвался от певицы Арианы Гранде и актёра Дуэйна Джонсона, за которыми следят 173 и 170 миллионов подписчиков соответственно.

Самым популярным аккаунтом в Instagram остаётся страница самой соцсети — 330 миллионов подписчиков, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, УЕФА включила Роналду в сборную лучших игроков 2019 года. В голосовании португалец уступил Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане, поэтому, утверждает Daily Mail, футбольная ассоциация использовала непопулярную схему с четырьмя нападающими и двумя полузащитниками в своей символической сборной.