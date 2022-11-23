Роналду дисквалифицировали на два матча за выбитый телефон из рук фаната

Фото: Ricardo Larreina/AFLO/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном болельщика после поражения «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче чемпионата Англии сезона-2021/22 против «Эвертона», сообщили в пресс-службе Английской футбольной ассоциации FA.

Встреча прошла в апреле, «Мачестер Юнайтед» проиграл со счетом 0:1, а после матча Роналду, уходя с поля в подтрибунное помещение, выбил мобильный телефон из рук болельщика. Им оказался 14-летний подросток с аутизмом. После инцидента мать болельщика, телефон которого разбил Роналду, рассказала журналистам, что от удара у ее сына остались синяки на руке.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Таким образом, 37-летний нападающий остался без клуба в преддверии первого матча сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.

На прошлой неделе Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и владельцев клуба — американских миллиардеров Глейзеров.