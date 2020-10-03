Роман Широков: я под подпиской о невыезде

https://static.news.ru/photo/5ac42354-064e-11eb-86ba-fa163e074e61_660.jpg 2104 год Фото: Steindy/wikipedia.org

Экс-футболист сборной России Роман Широков сообщил, что на сегодняшний день находится под подпиской о невыезде.

10 августа во время любительского футбольного турнира Данченков удалил Широкова с поля за нарушение. Футболист начал угрожать арбитру, а затем избил его. Пострадавшего госпитализировали, медики наложили ему на лицо несколько швов. В отношении Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Позже он извинился перед арбитром в своём Instagram.

По словам Широкова, произошедшее он прокомментирует только «когда все закончится», передаёт ТАСС.

Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю, — рассказал бывший капитан национальной сборной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что защита футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого на любительском матче избил экс-капитан сборной России Роман Широков, намерена добиться переквалификации уголовного дела, возбуждённого против футболиста.