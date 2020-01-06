https://static.news.ru/photo/99b85e2e-3226-11ea-9e07-fa163e074e61_660.jpg Роман Березовский Фото: fcpyunik/vk.com

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский назначен главным тренером футбольного клуба «Пюник».

Также к тренерскому штабу армянского клуба присоединился Сергей Чикишев, который будет помощником Березовского, сообщает пресс-служба «Пюника».

Помощник тренера Роберт Арзуманян, тренер вратарей Айк Киракосян, а также тренер по физической подготовке Чиро Хоссейни Верди продолжат работать в команде. Сурен Чахалян займёт другую должность в структуре «Пюника».

Ранее футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим курского «Авангарда» Артёмом Федчуком, писал NEWS.ru.