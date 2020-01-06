Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский назначен главным тренером футбольного клуба «Пюник».
Также к тренерскому штабу армянского клуба присоединился Сергей Чикишев, который будет помощником Березовского, сообщает пресс-служба «Пюника».
Помощник тренера Роберт Арзуманян, тренер вратарей Айк Киракосян, а также тренер по физической подготовке Чиро Хоссейни Верди продолжат работать в команде. Сурен Чахалян займёт другую должность в структуре «Пюника».
Ранее футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим курского «Авангарда» Артёмом Федчуком, писал NEWS.ru.
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