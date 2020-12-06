«Роковые ошибки не радуют»: тренер «Арсенала» оценил поражение от «Динамо»

https://static.news.ru/photo/50bdfbb8-37dc-11eb-8189-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Парфёнов Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение московскому «Динамо» со счётом 0:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Что можно сказать, когда ты не выигрываешь при достаточно качественных моментах... Первый тайм — это нелепость, из-за чего в перерыве приходилось приводить себя в норму, настроение было не очень. Во второй половине перестроились, показали достаточно содержательную игру, были прекрасные возможности, когда можно было открыть счёт и повести во встрече. Были качественные эпизоды в командной игре, по отдаче нет вопросов, все ребята выложились, но роковые ошибки не радуют, — сказал Парфёнов на послематчевой пресс-конференции.

Специалист отметил, что именно над ошибками в ближайшее время команда будет работать. Арбитр встречи Василий Казарцев давал играть футболистам в обе стороны. По словам Парфёнова, это была нормальная мужская игра за результат.

Хотелось, конечно, добавить качества. Как бы ты ни строил игру, надо искать возможности и реализовывать их, — отметил тренер.

После этого матча тульский клуб находится в зоне стыков. Однако наставник утверждает, что постарается исправить эту ситуацию.

У нас действительно есть трудности, но это только наши проблемы. Я вижу шаг вперёд у команды, радует возвращение большой группы футболистов, потому что это была большая потеря. Мы будем стараться выжимать и набирать очки. Лёгких матчей нет, каждый как финал, — заключил Парфёнов.

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