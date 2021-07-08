Роднина одобрила отставку Черчесова

Депутат Госдумы Ирина Роднина с одобрением восприняла решение Российского футбольного союза (РФС) об отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

По результатам это правильное решение. Если рассматривать с человеческой точки зрения, то мы подписываем контракт, обязуемся его выполнять. Если какие-то детали не выполнены, то никакая человеческая точка зрения не влияет. Результат сборной был неудовлетворительный. Даже не он показателен, а настрой и общее впечатление от выступления на Евро. Понятно, что соперники были сильнее нас, но хотя бы попытаться переломить и что-то сделать надо было. Мы видим, сколько примеров положительного результата было от тех команд, от которых этого нельзя было ожидать, — сказала она корреспонденту NEWS.ru.

По словам Родниной, если команда не чувствует себя командой и не хочет бороться за результат, то никакой, даже самый золотой тренер не изменит ситуацию.

Другой вопрос, тренер набирает команду. Но у нас и набирать не из кого, — заключила она.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым. Это решение было обоюдным.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На Евро — 2020 она не смогла пройти групповой этап, заняв последнее место.