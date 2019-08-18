Французский полузащитник Франк Рибери получил предложения от российских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо».
Спортсмен в данное время находится в статусе свободного агента. Кроме России на него претендуют в Турции и Англии, сообщает «
Ранее News.ru писал, что Рибери обсуждает с «Локомотивом» условия контракта. Он требует двухлетнее соглашение с зарплатой в €3,5 миллиона ежегодно. Предложенных московским клубом €2,5 миллиона полузащитнику оказалось недостаточно. Кроме того, ему нужны частный дом для семьи, персональные водитель и переводчик, а также французская школа для детей.