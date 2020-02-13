Алексей Смертин Алексей Смертин Фото: rfs.ru

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин считает, что шутка Дмитрия Тарасова, который выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», является неприемлемой.

Публикации, подобно той, которую допустил Дмитрий, однозначно носят дискриминационный характер. Это неэтично с его стороны. Так выражаться даже в шутку неприемлемо, — цитирует Смертина РИА Новости.

Ранее организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что считает, что футболист Дмитрий Тарасов выложил в Instagram расистское фото. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки также считает публикацию Тарасова неэтичной, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях