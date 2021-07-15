РФС задумался о приглашении Бердыева в сборную России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Рубина и «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, контракт с Бердыевым планируют подписать до окончания ЧМ-2022 в Катаре. После мирового первенства контракт может быть продлён. При этом отмечается, что зарплата нового наставника будет меньше, чем у Станислава Черчесова.

Также в сообщении говорится, что если в итоге РФС выберет иностранного специалиста, то, скорее всего, в тренерский штаб войдёт Михаил Галактионов.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.