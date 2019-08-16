https://static.news.ru/photo/061f282e-c006-11e9-86ea-fa163e074e61_660.jpg Резиуан Мирзов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

15 августа на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» со счётом 2:1. Ветеран московской команды Валерий Рейнгольд раскритиковал полузащитника «красно-белых» Резиуана Мирзова.

В первом тайме он не выиграл ни одного единоборства. Мирзов не имеет права выходить на поле в таком состоянии. Он не может сказать, что не готов? Нельзя так подставлять всю команду, — приводит слова Рейнгольда « Советский Спорт ».

Наставник «Спартака» Олег Кононов не поменял Мирзова после первого тайма, потому что считал, что он сможет проявить себя, писал News.ru.