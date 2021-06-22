«Разочарование»: Черышев-старший назвал переломный момент в матче с Данией

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Российская артистка, телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на поражение национальной сборной от Дании на Евро-2020. Запись она сделала в сторис своего Instagram.

По ходу матча с датчанами, в перерыве, при счёте 0:1, Бузова сделала пост с удивлением. Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь...