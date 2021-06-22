«Разочарование»: Черышев-старший назвал переломный момент в матче с Данией

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы по футболу. Сборная России проиграла Дании в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4.
Мы все ждали, что наша сборная выйдет из группы. Вылет с Евро — это сейчас самое большое разочарование, — сказал Черышев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также бывший футболист назвал момент, когда сборная России «посыпалась» в матче против Дании.
Когда Дзюба с пенальти забил, команда окрылилась, поверила в себя, побежала вперёд. Это и стало проблемой. Нас поймали на контратаках. Третий гол сбил нашу команду. Есть определённые вещи, которые необходимо проанализировать тренерскому штабу, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок, — отметил Черышев.
Также отец полузащитника сборной России высказался по поводу критики в адрес Черчесова.
У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Менять сейчас тренера, за год до чемпионата мира по футболу, неразумно. Нужно будет заново перестраивать команду... Посмотрите на сборную Испании. Там тоже поменяли тренера, идёт смена поколений. Пока ничего хорошего у них из этого не вышло. Также считаю, что кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу, — заключил он.
Сборная России в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф.
Ранее сообщалось, что российская артистка, телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на поражение национальной сборной от Дании на Евро-2020.