Прядкин ушёл с поста президента Российской премьер-лиги

Сергей Прядкин, возглавлявший Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ноября 2007 года, покинул свой пост. О своём решении он объявил во время общего собрания клубов. Об этом РИА Новости рассказал один из участников собрания, пожелавший остаться неизвестным.

Исполнять обязанности руководителя РПЛ будет глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, добавил собеседник агентства.

Причины, по которым Прядкин решил оставить пост главы премьер-лиги, пока не называются. По сведениям СМИ, к смене руководства РПЛ могло привести недовольство клубов его бездействием в период пандемии. Известно, что в марте 2020 года он был в очередной раз переизбран на эту должность сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвёртое место в группе на чемпионате Европы — 2020. Этот результат первоначально признали приемлемым, однако потом отправили тренера в отставку. По словам Черчесова, он может возглавить национальную команду Турции.