Пролезть в форточку: какие трансферы стали главными в РПЛ этим летом Клубам как никогда было трудно найти новичков, но кое-кто неплохо с этим справился

Фото: vk.com/zenit

Зелимхан Бакаев

В летнее трансферное окно-2022 российские футбольные клубы столкнулись с беспрецедентными трудностями. Легионеры повально пользовались предоставленной ФИФА опцией и бежали из команд, а найти им адекватную замену среди иностранцев было как никогда сложно. Многие команды существенно просели и в финансовых возможностях. Однако даже в таких тяжелых условиях в РПЛ произошло несколько любопытных переходов. Рассказываем о них подробнее.

Свой среди чужих

Одним из главных трансферов этого лета стал переход перспективного вингера сборной России Зелимхана Бакаева в «Зенит». Воспитанник «Спартака» за исключением непродолжительной командировки в тульский «Арсенал» всю карьеру провел в составе красно-белых, но почему-то оказался не нужен родному клубу. С Бакаевым просто было решено не продлевать контракт.

Кстати, все причастные к этому решению уже покинули «Спартак»: нет ни главного тренера Паоло Ваноли, ни спортивного директора Луки Каттани, ни даже многолетнего владельца москвичей Леонида Федуна. Однако пить «Боржоми» поздно: Бакаев уже вовсю осваивается в «Зените», хоть пока и довольствуется ролью игрока скамейки.

Под закрытие трансферного окна «Спартак» подготовил ответ сине-бело-голубым и подписал контракт с бывшим футболистом «Зенита» Михой Мевлей. 32-летний защитник сборной Словении совсем загрустил в турецком «Антальяспоре», не проведя в нынешнем сезоне ни одного матча. По словам Евгения Новикова, агента защитника, ради «Спартака» Мевля даже согласился на 40-процентное понижение зарплаты.

Словенец заключил с красно-белыми контракт по схеме «1+1» и видится очень хорошим приобретением. Опытный защитник немало поиграл в РПЛ и может стать достойным партнером Георгия Джикии в центре обороны красно-белых.

Фото: vk.com/fclokomotiv Мацей Рыбус

Назло сборной

Многие иностранцы по понятным причинам старались как можно быстрее уехать из России, но некоторые решились не только остаться в своем клубе, но и совершить переход внутри РПЛ.

Так сделал польский универсал-бровочник Мацей Рыбусь, который сменил столичный «Локомотив» на «Спартак». Поляк давно играет в РПЛ, успел обзавестись женой-россиянкой и стать счастливым отцом двоих сыновей, так что был максимально заинтересован в том, чтобы остаться в России.

Его стремление не оценили на родине: Польский футбольный союз отстранил игрока от ближайшего сбора, а также от участия в чемпионате мира-2022 года в Катаре, хоть и далеко не факт, что Рыбус смог бы заслужить приглашение туда своей игрой.

Решение выгнать из сборной страны было принято и в Норвегии в отношении одного из лидеров национальной команды Маттиса Норманна. Полузащитник «Ростова», который прошлый сезон провел в аренде в «Норвиче», решил сменить Дон на Москва-реку и отправился в столичное «Динамо». Такой фортель хавбека взбесил норвежское футбольное руководство, которое тут же решило его отменить. А ведь Норманн и правда не последний футболист на родине.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Хосе Караскаль

В погоне за качеством

В условиях напряженности на европейском рынке российские футбольные клубы обратили внимание на Латинскую Америку и Африку. ЦСКА усилился классным колумбийским атакующим полузащитником Хосе Карраскалем, а «Зенит» пригласил его соотечественника Матео Кассьеру, который в прошлом сезоне наколотил аж 14 мячей в РПЛ в составе «Сочи».

Сине-бело-голубые также отпустили с миром бразильского форварда Юри Альберто, но взамен пригласили двух его молодых соотечественников Мантуана и Ивана. К мощной бразильской тусовке в «Зените» также присоединился защитник Родригао из «Сочи».

Отдельное внимание клубы РПЛ уделили африканским нападающим. Состав «Спартака» пополнил сенегальский экс-форвард «Интера» Кейта Бальде, а в «Динамо» перешел сыгравший четыре десятка матчей за сборную Камеруна вингер Муми Нгамале. Последним также удалось заманить капитана сборной Израиля Эли Дасу. Правого защитника вряд ли исключат из национальной команды, так как его страна старается не вступать в открытую конфронтацию с Россией.

Выходное пособие

Главный исходящий трансфер из РПЛ сорвался весьма досадным образом. Лондонский «Челси» очень хотел приобрести у «Динамо» 19-летнего российкого вундеркинда Арсена Захаряна, но из-за британских санкций не смог расплатиться с москвичами.

Но все же Европа этим летом не осталась без российских новичков. Правда, речь идет о турецком чемпионате, в который переехали два экс-футболиста «Зенита». Магомед Оздоев перебрался в средненький «Фатих Карагюмрюк», а Артем Дзюба подписал контракт с не менее средненькой «Адана Демирспор». Оба, наверняка, мечтают о контрактах с турецкими топами. В их силах все, чтобы своей игрой пробудить интерес грандов.