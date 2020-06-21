NEWS.ru рассказывает, как руководству Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) хватило двух суток и одного тура после возобновления приостановленного из-за пандемии чемпионата страны, чтобы расписаться в своей бесхребетности и неспособности принимать логичные и последовательные решения в условиях быстро меняющейся ситуации.

Мат себе в два хода

Используя шахматную терминологию, можно сказать, что РПЛ поставила самой себе киндермат. Или мат в два хода — оба термина одинаково уместны. Киндермат — потому что на матч в Сочи после известного ЧП в «Ростове» пришлось отправиться детям из футбольной академии с берегов Дона. Мат в два хода — потому что в абсолютно аналогичной ситуации с московским «Динамо» поединок «бело-голубых» в Краснодаре было позволено перенести на резервную дату. Что это, как не двойные стандарты в наичистейшем, без примесей чести и совести, виде?

Видимо, для ещё большей наглядности (а может, и ради иронии) оба эпицентра футбольных коронаскандалов оказались в одном и том же регионе — Краснодарском крае. Точнее, туда должны были прибыть команды, на которые внезапно обрушился вирус: в «Ростове» в ряды инфицированных попали шесть человек, в московском «Динамо» — трое (Клинтон Нжи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски). Обоим коллективам пришлось в спешном порядке засесть на карантин на своих тренировочных базах, уже не помышляя о поездке и игре в футбол в ближайшие дни.

Вот только реакция РПЛ на эти во многом схожие эпизоды форс-мажорного настоящего футбольной России оказалась диаметрально противоположной. Клуб из Ростова-на-Дону вынудили ехать на Черноморское побережье не молодёжным даже (он тоже сидел на карантине вместе с «основой»), а юниорским составом, чтобы получить от «гостеприимных» хозяев антирекордные 1:10. А «Динамо», судя по всему, будет позволено отложить игру с «быками» на 19 июля — день полуфинальных матчей Кубка России, в которых подопечные Кирилла Новикова не принимают участия.

РПЛ в последние дни только и делает, что отмахивается от праведного гнева и справедливой критики со стороны специалистов, болельщиков и журналистов совершенно глупым аргументом, упирая на то, что любой перенос матча в премьер-лиге невозможен без обоюдного согласия сторон. То бишь обеих заинтересованных команд. При этом для пущей весомости следует дополнение, что добро на все корректировки в календаре чемпионата РПЛ даёт исключительно Российский футбольный союз (РФС).

Однако всем известно, что в регламентирующих документах и намёка нет на «обоюдное согласие сторон» при переносе игр. А РФС для того и делегирует премьер-лиге права на проведение чемпионата, чтобы та сама рулила процессом.

Почему регламент оказался дырявым

Артур Лебедев/РИА Новости

В результате получается так, что глава РПЛ Сергей Прядкин и его команда попросту избегают принятия быстрых и конкретных решений при возникающих чрезвычайных ситуациях. В случае с матчем «Сочи» — «Ростов» хозяйская сторона не «даёт добро» на перенос — значит, его и не будет. Везите, дорогие ростовчане, «детсадовский» состав и получайте разгром с двузначным счётом. А если соперник оказывается куда более совестливым, порядочным и готовым идти на компромисс (каковым показал себя «Краснодар»), то «Динамо», скорее всего, сможет рассчитывать на снисхождение властей.

А между тем весь этот цирк стал возможным по той причине, что регламент возобновления чемпионата РПЛ в постпандемический период оказался насквозь дырявым и вопиющим образом недоработанным. О каком своде футбольных законов «военного времени» можно говорить, если Прядкин открыто заявляет, что накануне в регламенте была обнаружена ошибка, поэтому к прошедшим матчам применялась предыдущая версия (!) данного документа.

Печально, что наши футбольные чиновники бодро рапортовали, что за основу был взят медицинский протокол немецкой Бундеслиги, которая, напомним, дала рестарт своему чемпионату больше месяца назад (16 мая) и при этом за семь проведённых туров ни разу нигде не прокололась. У нас же была уйма времени, чтобы не только перевести свод правил возвращения к жизни германского футбола, но и предусмотреть массу нюансов и подводных камней, которые могут встретиться в РПЛ. Не предусмотрели.

Приведём здесь только два основных, на наш взгляд, ужасающих ляпа, которые порождают весь этот хаос в премьер-лиге. Во-первых, необходимо было самым тщательным образом прописать, кто из футболистов и на какой срок отправляется на карантин при положительных тестах на COVID-19, какие игроки могут остаться в строю в случае отрицательного теста, а также, разумеется, открытым текстом указать, что именно РПЛ — безо всякого «согласия сторон» — берёт на себя ответственность за перенос матча, опубликовав при этом все необходимые критерии возможности переноса. Либо сразу полностью и бесповоротно отказаться от проведения игр в другую дату, учитывая, что таких дат в условиях нынешнего до предела уплотнённого календаря фактически нет. И не предвидится, как отвечал профессору Преображенскому домком Швондер.

Преступная лояльность и заоблачный уровень пофигизма

Валерий Карпин ФК «Ростов»/vk.com

Во-вторых, российский регламент оказался необычайно (если не сказать преступно) лоялен как к режиму пребывания футболистов на самоизоляции, так и к болельщикам, которых решили пускать на трибуны стадионов, пусть и в количестве десяти процентов от вместимости арены. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, рассказывая, как коронавирус проник внутрь его команды, признался, что одному из футболистов (точнее — Хорену Байрамяну) было позволено отлучиться из «консервации», чтобы повидаться с родными. «Мы ничего не нарушали — в регламенте ничего не сказано о запрете на встречи с родственниками», — на полном серьёзе заявляет Валерий Георгиевич.

Но это, согласитесь, неслыханно: поднимать планку легкомыслия и пофигизма на такую заоблачную высоту, когда, как отмечает сам Карпин, «заразиться может кто угодно и где угодно». Так зачем пускаться вприсядку по минному полю, зная, что в любой момент может рвануть?!

Впрочем, даже если бы в нашем регламенте было записано, что футболистам, тренерам и персоналу клубов строжайше запрещено с момента начала полноценных тренировок и вплоть до заключительного тура возобновлённого чемпионата покидать пределы «замкнутого пространства», нет никакой гарантии, что все аккуратно придерживались бы этих правил. Ведь играли же контрольные матчи чуть ли не все клубы РПЛ, хотя разрешения на это им никто не давал.

Ну а касательно болельщиков NEWS.ru уже не раз высказывался. И первый же тур после возобновления чемпионата подтвердил самые тревожные прогнозы: даже при десятипроцентной заполняемости трибун по телевизионной картинке из разных городов видно, как зрители, мягко говоря, игнорируют санитарные правила. То и дело в кадр теле- и фотокамер попадают плотно разместившиеся группы людей, тогда как многие сектора абсолютно пусты. При этом далеко не все болельщики находятся на трибунах в масках и перчатках.

Итак, возвращаясь к ситуации вокруг матча «Краснодар» — «Динамо», можно констатировать факт: РПЛ сама себя загнала в угол. Разрешить перенос игры — значит признать наличие двойных стандартов. Либо тогда надо идти на попятную с поединком «Сочи» — «Ростов» и назначать его переигровку в резервный день. А если заставлять «бело-голубых», как и дончан, ехать в Краснодарский край молодёжным составом, то это дискредитирует нашу премьер-лигу, нанося тяжёлый удар по её имиджу. О чём, кстати, пишут уже многие зарубежные СМИ.

В общем, ситуация крайне неприятная для Прядкина и компании. А главное, более или менее приемлемого выхода из неё пока не видно.