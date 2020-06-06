СМИ пестрят сообщениями о возможном возвращении в стан футбольного клуба ЦСКА нападающего Вагнер Лава. Как 35-летний бразилец сможет укрепить московский коллектив — вопрос, но болельщики явно будут в восторге. Все помнят, как он ворвался в Российскую футбольную премьер-лигу, быстро став одним из лучших (если не самым лучшим) игроком. Но тогда ему было всего 20. NEWS.ru пытается понять, действительно ли он так необходим «красно-синим».

Парень, привыкший к другому климату, приехал в обманчивую, но сразу полюбившуюся Москву, летом 2004 года отличился на замене в матче с «Нефтчи» (тогда матч закончился победой «красно-синих» со счётом 2:0) и показал — он будущая легенда ЦСКА. Но с приходом зимы настроение футболиста заметно изменилось, Лав признавался, что ему достаточно сложно в тоскливой, серой и холодной столице. А потом ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и молодой форвард подутих. Президент клуба Евгений Гинер и тренерский штаб многое ему прощали: и ночные тусовки, и опоздания на тренировки, и явную лень на сборах. Причины тому — непоколебимая сила на поле — он регулярно забивал и создавал, прямо скажем, магию. Им восхищались одни фанаты и ненавидели другие. Его отдавали в аренду, но он всегда возвращался, даже после официального перехода в 2012 году в бразильский «Фламенго». За всё время он сыграл за ЦСКА 173 матча и забил 86 голов.

Надо признать, годы, проведённые в ЦСКА, были его пиком. В каком состоянии бразилец находится сейчас?

Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Время всегда берёт своё. Сейчас ему почти 36, и говорить о великолепных формах просто невозможно. ЦСКА на данный момент — самая молодая команда Российской премьер-лиги. Если его возвращение и запланировано, то в большой степени в качестве наставника, который будет помогать расти парням. Сам-то он не может похвалиться большим объемом игровой практики в последние годы — как в прошлом, так и в текущем сезоне его минуты на поле были сильно ограничены. Например, в бразильском чемпионате 2019 года он сыграл в 28 матчах из 38, оставаясь в запасе в пяти встречах, учитывая, что травм у него практически не было. В 10 играх выходил в старте, но часто оказывался заменён. Сможет ли он придать свежесть при плотном графике РПЛ на оставшиеся матчи?

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что возраст быстро даст о себе знать.

Все два возвращения Вагнера были положительные и давали результат. Будем надеяться, что и третье пришествие будет положительным, если оно состоится, конечно. Он опытный мастер, который может и отдать, и забить — это огромный плюс. Но я думаю, он не сможет быть таким, как раньше, когда он носился по полю и забивал невероятно красивые голы. За счёт опыта, конечно, он будет играть, но не факт, что будет все встречи доигрывать, — его однозначно будут менять. Вагнеру уже не 20. Понятно, что первое время он может вытягивать за счёт эмоций, но потом, я думаю, ему будет тяжеловато выходить на поле в играх, которые будут идти подряд, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Он заметно потерял в результативности — начиная с января 2019 года по сегодняшний день нападающий в 68 играх забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Скорость также заметно снизилась. Да, он всё ещё великолепен во владении мячом, он обескураживает соперников, в связи с чем увеличивается процент сохранения мяча, но эти плюсы легко затмевает скоростная работа — когда дриблинг связан именно с этим показателем, он не может отличиться необходимой интенсивностью.

Так что может дать 35-летний нападающий ЦСКА? Вероятно, главная составляющая, с которой у «армейцев» очень напряжено, — вскрыть глубокую оборону соперника. У него прекрасное видение нужных передач, чем и пользуются его партнёры. Он легко смог бы облегчить жизнь Фёдору Чалову в работе с оттяжкой мяча.

Это игрок, который способен угрожать соперникам, однако и на него найдётся сила. Но отвлекаясь на бразильца, хороший шанс реализовать свои силы появится у Чалова. К тому же вылетел Ильзат Ахметов, которого прооперировали в Германии, значит, есть место в середине. Но тогда на одной позиции будет играть и Алан Дзагоев, и Вагнер Лав — придётся кем-то жертвовать. В конце концов, он же приедет не на лавочке сидеть. Главному тренеру Виктору Гончаренко придётся искать ему место в составе, — добавил эксперт.

Искать место в составе точно придётся, зато большого количества времени на адаптацию ему не понадобится — в конце концов, форвард провёл в московском клубе девять сезонов. А если он достанется «красно-синим» ещё бесплатно, то попробовать точно стоит. По мнению Масалитина, данный трансфер — игра в рулетку.