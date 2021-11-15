Принц Иордании попросил проверить пол футболистки женской сборной Ирана

Федерация футбола Иордании (JFA), которую возглавляет сын короля страны Али бин аль-Хусейн, обратилась в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол одной из представительниц женской сборной Ирана. Как отмечает Daily Sabah, в JFA предполагают, что за команду соперника может выступать мужчина.

С учётом доказательств, предоставленных JFA, и важности турнира мы просим AFC инициировать открытое расследование, которое проведёт группа независимых медицинских экспертов. Нужно выяснить, имеет ли право данный игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что у женской сборной Ирана есть история гендерных проблем и допинга, — говорится в письме, опубликованном главой JFA, также занимающим пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что у JFA возникли подозрения в отношении противника после матча, проходившего в рамках отбора на Кубок Азии. Основное время матча между женскими сборными Иордании и Ирана завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались иранки — 4:2. Это позволило им выйти в финальную часть соревнований.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Финляндии решила подарить хиджабы всем женщинам-футболисткам, кто изъявит желание. Акция приурочена к 50-летию со дня организации женского футбола в стране, отмечает телеканал.