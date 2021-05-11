В Финляндии женщинам-футболисткам подарят хиджабы

Федерация футбола Финляндии решила подарить хиджабы всем женщинам-футболисткам, кто изъявит желание. Об этом сообщает BBC Sport.
Акция приурочена к 50-летию со дня организации женского футбола в стране,
Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность намерению сделать футбол доступным для всех. Мы знаем, что нам ещё многое предстоит осуществить, поскольку финское общество становится всё более разнообразным. Мы надеемся, что, подавая такой пример, побудим другие спортивные и футбольные ассоциации присоединиться к нам в продвижении равенства и справедливости в спорте, — говорится в заявлении федерации.
9 мая стало известно, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог деньгами американской женской футбольной команде. Он стал инвестором клуба «Вашингтон Спирит», выступающего в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL).
22 марта российский тренер Александр Григорян объяснил, в чём футболистки-женщины сильнее мужчин.