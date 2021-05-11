В Финляндии женщинам-футболисткам подарят хиджабы

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Футболист Павел Погребняк прокомментировал информацию о продлении контракта с «Уралом», который заканчивается 30 июня 2021 года. В интервью URA.RU нападающий заявил, что пока конкретных данных об этом у него нет, сначала нужно доиграть сезон Российской премьер-лиги.

Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это с руководством. Конкретики нет, — отметил 37-летний спортсмен. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что решение остаться...