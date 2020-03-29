https://static.news.ru/photo/68bd9812-719f-11ea-b12a-fa163e074e61_660.jpg Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, какие варианты рассматривает организация для продолжения сезона-2019/20.

У нас есть три варианта: начать матчи в середине мая, в начале или конце июня. Также есть возможность сократить следующий сезон и завершить приостановленные чемпионаты в освобожденное время, — цитирует Чеферина BBC.

Глава УЕФА отметил, что будет совместно с лигами и клубами искать наилучшее решение, но всё ещё не может быть уверен, сможет ли возобновиться сезон.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.

ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.