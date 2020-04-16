Президент УЕФА рассказал о проведении футбольных матчей без зрителей

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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в действующем сезоне Ла Лиги занимает только четвёртое место по успешным обводкам среди всех игроков, сделавших 50 и более попыток.

Результат аргентинского форварда составляет 67,3%, сообщает Opta. Лидером чемпионата Испании по данному показателю является 26-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Партей с показателем 81,8%. На втором месте расположился хавбек «Вильярреала» Андре...