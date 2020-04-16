Президент УЕФА рассказал о проведении футбольных матчей без зрителей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о готовности проводить чемпионаты и еврокубки без зрителей.
Я считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить сезон и доиграть его. Возможно, нам придётся играть без зрителей, но самое главное, я думаю, — это проводить матчи. В такие трудные времена это принесло бы людям счастье и определённое чувство нормальности, даже если матчи будут только по телевизору, — цитирует Чеферина Corriere della Sera.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
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