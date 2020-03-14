https://static.news.ru/photo/6c329cd4-66cf-11ea-a929-fa163e074e61_660.jpg Доминик Блан Фото: football.ch

Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба SFV.

70-летний глава организации сдал анализы после болей в горле и небольшого кашля. На данный момент Блан находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом. ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни, писал NEWS.ru.