Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба SFV.
70-летний глава организации сдал анализы после болей в горле и небольшого кашля. На данный момент Блан находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом. ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни, писал NEWS.ru.
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