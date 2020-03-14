Президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом.
Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность, — сказано в сообщении пресс-службы ФСС.
ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни.
Сборная России по футболу должна сыграть товарищеский матч с командой Сербии 7 июня.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
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