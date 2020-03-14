https://static.news.ru/photo/a9202d32-6611-11ea-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: fssrbije/twitter.com

Президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом.

Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность, — сказано в сообщении пресс-службы ФСС.

ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни.

Сборная России по футболу должна сыграть товарищеский матч с командой Сербии 7 июня.