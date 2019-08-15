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Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес оформил кредит в одном из банков Испании.

Необходимая сумма предназначена для покупки нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Средства в ближайшее время поступят на счёт команды, сообщает Sport.es.

На следующей неделе «Реал» планирует возобновить переговоры по переходу 27-летнего бразильца. «Сливочные» готовы предложить за форварда €100—120 млн и одного игрока.

Кроме того, агент бомбардира Пини Захави сообщал, что Неймар готов перейти в «Реал», если команды придут к единому решению.

27-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за €222 млн. В сезоне-2018/19 нападающий ПСЖ сыграл 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принял предложение каталонской «Барселоны» обменять нападающего Неймара на полузащитника Филиппе Коутиньо с доплатой, ранее писал News.ru.