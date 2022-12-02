Португалия и Южная Корея вышли в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Robert Michael/Global Look Press

Южная Корея - Португалия, Криштиану Роналду

Южная Корея завершила матч со сборной Португалии в рамках чемпионата мира — 2022, сенсационно обыграв своего соперника со счетом 2:1. Таким образом, корейская сборная проходит в 1/8 чемпионата со второго места по итогам групповой стадии. Сборная Португалии, несмотря на проигрыш, также попадает в следующий этап мирового турнира с первого места, набрав шесть очков.

Оставшиеся две команды группы — сб. Ганы и сб. Уругвая — покидают чемпионат.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют со сборной США, Аргентина с Австралией, Япония встретится со сборной Хорватии, Польша выйдет на поле против команды Франции, Англия поборется с Сенегалом, а Марокко попытает шанс обыграть сборную Испании.

Накануне в рамках ЧМ-2022 параллельно проходили два матча за выход из группы: Коста-Рика против Германии и Испания против Японии. Немцам для выхода в 1/8 была необходима победа, чего они в итоге добились (4:2), а также победа сборной Испании над Японией.

Однако Германии было не суждено было выйти из группы, после того как японские футболисты сенсационно выиграли у испанцев, зафиксировав на табло счет 2:1. Германия второй раз подряд на ЧМ не вышла из группы.