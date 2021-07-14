Показана десятка лучших голов Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал десять лучших голов прошедшего чемпионата Европы по футболу. Видео было опубликовано на странице организации в Instagram.

Первое место занял мяч чешского форварда Патрика Шика в ворота сборной Шотландии. В той встрече первого тура группового этапа, которая прошла в Глазго, чехи победили со счётом 2:0.

В тройку так же вошли мячи Лоренцо Инсинье (Италия) — в ворота сборной Бельгии и Поля Погба (Франция) — в ворота Швейцарии.

Чемпионат Европы завершился 11 июля победой сборной Италии, которая в серии послематчевых пенальти в Лондоне обыграла команду Англии. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим футболистом чемпионата