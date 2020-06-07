Почти все члены семьи футболиста Погребняка вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd0556d0-a970-11ea-889e-fa163e074e61_660.jpg Павел Погребняк Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почти вся семья российского футболиста Павла Погребняка вылечилась от коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время в больнице остаётся только мать экс-форварда сборной России, рассказала в разговоре с журналистами жена спортсмена Мария.

По её словам, большинство членов семьи, которые оказались в лечебнице из-за коронавируса, выписали 6 июня. Все они, подчеркнула Погребняк, чувствуют себя хорошо, наслаждаются хорошей погодой, гуляют по паркам. Сам спортсмен в настоящее время находится в Екатеринбурге, готовится к возобновлению футбольного сезона.

Только свекровь пока чувствует себя не очень хорошо. Врачи продолжают следить за её состоянием. Все остальные ждут воссоединения, строят планы на лето. Мы планируем поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом, — приводит слова Марии Погребняк телеканал «360».

Ранее Погребняк был выписан из больницы, куда попал 22 мая с коронавирусом. Позже у него была обнаружена двусторонняя пневмония, писал NEWS.ru.