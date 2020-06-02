Футболиста Погребняка выписали из больницы

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы, заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.
Его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет, — приводит
словаИванова РИА Новости.
Президент клуба отметил, что у игрока взяты все необходимые тесты и они показали отрицательный результат.
Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ранее сообщалось, что у футболиста был обнаружен COVID-19, писал NEWS.ru.
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