Футбол

Футболиста Погребняка выписали из больницы

11:20, 03 июня 2020 21
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы, заявил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет, — приводит слова Иванова РИА Новости.

Президент клуба отметил, что у игрока взяты все необходимые тесты и они показали отрицательный результат.

Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ранее сообщалось, что у футболиста был обнаружен COVID-19, писал NEWS.ru.

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