Футболиста Погребняка выписали из больницы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков стал героем материала хорватского издания Sportske Novosti под заголовком «Главный алкоголик современного футбола».

Бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков имел возможности сделать более яркую карьеру, но у него были проблемы с алкоголем. Он был одним...