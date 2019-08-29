Бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Максим Деменко дал свою оценку ответному матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «быки» на своём поле уступили «Олимпиакосу» (1:2), а в первом на выезде 0:4 (по сумме двух матчей 1:6). Также он рассказал о шансах команды на групповом этапе Лиги Европы.

— Все ждали камбэка, но он не произошёл. Насколько это было реально?

— Я изначально говорил, что отыграть такое отставание — это что-то из области фантастики. Понятно, что в футболе всякое бывает, мы видели игру «Олимпиакоса». Противостояние было проиграно в Греции, когда «Олимпиакос» буквально за 12 минут соорудил три мяча в ворота Матвея Сафонова. Если резюмировать противостояние, то «Краснодар» полностью уступил грекам.

— Что можно выделить в ответной встрече?

— Характер ребят. Как бы всё не складывалось, но футболисты старались. Они очень хотели добиться результата перед своими болельщиками. При счёте 1:1 никто не опустил руки и продолжал бороться до последнего. Для них это бесценный опыт выступления на таком высоком уровне. Думаю, что это всё поможет «Краснодару» пройти как можно дальше в Лиге Европы. Видно, что с каждым годом команда всё больше прогрессирует.

— На 11-й минуте, казалось, после гола Даниила Уткина появилась надежда. И ровно через минуту она испарилась. «Краснодар» в эйфории не смог защитить ворота или натиск «Олимпиакоса» был слишком тяжёлый?

Игрок ФК Краснодар Даниил Уткин и грок ФК Краснодар Тонни Вильена (справа) Алексей Филиппов/РИА Новости

— Это потеря концентрации. Да, забили, какая-то появилась надежда, ведь это всё было в самом начале матча. И тут же соперник наказал — всему виной череда ошибок и потеря концентрации. Футбол и прекрасен тем, что всегда держит в напряжении. Тренер после матча обязательно объяснит игрокам все нюансы, чтобы в дальнейшем подобные эпизоды уже не происходили.

— В матчах с греками было заметно, что «Краснодару» не хватало лидера. Кто им может стать?

— Я думаю, что такого игрока в «Краснодаре» не будет, не стараются они иметь лидера в команде.

— Почему?

— «Быки» делают ставку на командные взаимодействия. Зачастую футболист с лидерскими качествами смог бы поддержать это всё, но на это нужно время, чтобы такой исполнитель появился в команде. Плюс видно, что (владелец клуба) Сергей Галицкий не хочет никого выделять из состава, делая так, чтобы играла вся команда. Может быть это стиль такой, модель игры.

— «Быки» потеряли Магомеда-Шапи Сулейманова. Сильно ли это скажется на последующих матчах?

— Я в любом случае считаю, что это потеря футболиста основного состава, хоть он только-только начал играть в старте, оправдывать доверие тренерского штаба. Он выходил на 15 минут, на тайм и всегда усиливал действия команды. У него своя энергетика. Но я бы не назвал его травму большой потерей, так как модель игры «Краснодара» может меняться, командные действия меняются. Тут больше вопросы есть по тем исполнителям, которые будут в дальнейшем выходить на поле. То, что они теряют игроков — это проблемы тренерского штаба, так как надо наигрывать новые связи. Будет дан шанс другим футболистам себя проявить. Поэтому надо держать в команде 22-23 футболиста, чтобы в сложной ситуации давать кому-то шанс проявить себя.

— Чем вообще можно объяснить большое количество травм «Краснодара»? Кабелла, Мартынович, Ари, Классон, Газинский и теперь Шапи.

— Если брать Классона, то он «сломался» в расположении сборной. Газинский — та же история. Шапи — это было игровое столкновение, Кабелла просто неудачно оступился, нога пошла не так, как надо. Здесь нет просчётов тренерского штаба, так как все повреждения получены не на занятиях, а в играх. Если бы травмировались те, кто даже не выходят на поле — тогда да, были бы вопросы по нагрузке, по качеству упражнений.

— Одно радует — мы всё-таки сможем увидеть «Краснодар» в Лиге Европы, и клуб уже показывал, что может преуспеть. На что стоит надеяться, если брать в расчёт потери «южан»?

— Очень тяжёлый момент сейчас для «Краснодара». Надо в чемпионате России себя переключить, потому что уже выделилась группа лидеров. Одна-две неудачные встречи и можно c верхних строчек откатиться на 10-11 место. Клуб оказался в не слишком приятной ситуации. Пауза на матчи сборных должна пойти «Краснодару» на пользу, даст игрокам восстановиться и передохнуть после насыщенного старта сезона. Для нас плотный график не столь привычен, хотя для команд из Испании или Италии играть через два дня на третий является нормой. Да, «Краснодар» столкнётся с большими проблемами, надо биться на два фронта с максимальной отдачей. Если посмотреть на кадровые потери, то все выбывшие из строя игроки были в основном составе, играли ключевые роли.

— Жеребьёвка Лиги Европы будет 30-го августа. Как вы считаете, кто для «Краснодара» наиболее оптимальный соперник?

— Тяжело сказать. Вот попался в Лиге чемпионов «Порту», безусловный фаворит, но его «Краснодар» со скрипом, но прошёл. На следующей стадии — «Олимпиакос», не столь сильная команда, как португальцы, но с ними «быки» уже справиться не смогли. В Лигу Европы могут попасть те клубы, которые в своих чемпионатах на данный момент находятся не на лидирующих позициях, но именно в еврокубках они могут показать добротный футбол и доставить много проблем. В любом случае «Краснодар» обязан выходить из группы. Вне зависимости от того, кто окажется с нами в квартете.