Первый зампред Госдумы не смог оформить Fan ID Первый зампред Госдумы Жуков не смог оформить Fan ID

Фото: Xinhua/Global Look Press

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что собирается оформлять карту болельщика (Fan ID). Он также признался, что пока это сделать у него не получилось.

Буду ли оформлять Fan ID? Да, планирую, но пока не получается, — сказал Жуков Metaratings.ru.

4 июля сообщалось, что система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года.