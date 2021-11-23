«Пенальти был смешным»: как матч «Зенита» с «Мальмё» завершился скандалом

В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Мальмё» и гарантировал себе третье место в квартете H. Однако самым обсуждаемым стало не достижение российской команды, а спорный пенальти в концовке, который помог санкт-петербуржцам набрать нужные очки. Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин счёл ошибочным решение арбитра определить нарушение правил на Артёме Дзюбе, а бывший хавбек «Спартака» Ким Чельстрём назвал катастрофой работу латвийского судьи Андриса Трейманиса.

Гостевую встречу с «Мальмё» можно было смело назвать одной из самых важных для «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов. После победы дома подопечным Сергея Семака было достаточно взять хотя бы очко на выезде, чтобы впервые с 2019 года получить возможность выступить в весенней стадии еврокубков. И с этой задачей петербуржцы хоть и с огромным трудом, но справились. «Сине-бело-голубые» провалили первый тайм и даже позволили соперникам забить первый мяч в нынешнем розыгрыше турнира, но во втором усилили давление на ворота противника и сумели восстановить паритет. Правда, ответный гол был оформлен лишь в компенсированное время. А привело к этому событию назначение пенальти, который многие сочли крайне спорным.

На 88-й минуте очередной дальний заброс Вячеслава Караваева завершился падением экс-капитана сборной России по футболу в штрафной хозяев. В ходе данной атаки Дзюба принял участие в двух верховых дуэлях: в первой уступил, но не выключился из эпизода и продолжил борьбу за мяч, а в результате второй схватился за лицо и рухнул на газон стадиона «Эледа». Виной тому было неосторожное движение флангового защитника «Мальмё» Эрика Ларссона, попавшего Артёму предплечьем по лицу.

Не сказать, чтобы движение футболиста шведской команды было акцентированным. Наоборот, Ларссон смотрел исключительно на мяч и, возможно, вовсе не видел надвигавшегося на него оппонента, а рукой махнул инстинктивно и несильно. Тем не менее формальные основания назначить пенальти в ворота хозяев были. Латвийский арбитр Андрис Трейманис обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего указал на точку и дал гостям шанс вырвать ничью. Пенальти отправился исполнять Ярослав Ракицкий, чей удар оказался неотразимым для Йонаса Далина.

Примечательно, что в начале первого тайма «Зенит» также имел возможность отличиться с 11-метровой отметки. И тогда футболисты «Мальмё» также выражали несогласие с решением арбитра назначить пенальти. Правда, в том случае спорить было практически бесполезно — вышедший из ворот Далин жёстко влетел в ноги Венделу и заслуженно получил жёлтую карточку. К мячу подошёл штатный пенальтист петербуржцев Дзюба, но не сумел переиграть вратаря.

Неудивительно, что спорный пенальти в самой концовке важнейшей встречи был обречён стать одним из самых обсуждаемых эпизодов дня в Лиге чемпионов. Представители «Мальмё» были шокированы решением арбитра, фактически перечеркнувшего их шансы на завоевание путёвки в стыковые матчи Лиги Европы. Конечно, минимальная победа над «Зенитом» не гарантировала им третье место в группе, но хотя бы оставляла им надежду обойти петербуржцев в таблице.

Подобная развязка вызвала бурю эмоций со стороны хозяев. По окончании встречи фанаты «Мальмё» скандировали «УЕФА — мафия», не сдержался и главный тренер шведов Йон-Даль Томассон. Комментируя исход противостояния, наставник заявил, что для «Зенита» «Новый год начался слишком рано».

Были ситуации с применением VAR, и нам с этим надо жить. Горжусь нашей командой, нашей игрой. Горжусь тем, как мы атаковали и забили гол. Мы играли хорошо, против великолепной команды «Зенит», которая тратит €100 млн в год, сделали всё, что могли. По результату ничего больше сказать не могу, — цитирует Томассона РИА Новости.

Несправедливым назначение 11-метрового посчитали и другие футболисты «Мальмё». По словам автора единственного гола шведов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сёрена Рикса, у судьи не было повода назначать 11-метровый, а защитник Анель Ахмедходжич и вовсе заявил Expressen, что «пенальти был смешным». В свою очередь его коллега по амплуа Франц Брорссон выразил мнение, что благосклонность рефери к петербуржцам могла быть обусловлена его национальностью.

Наверное, то, что судил латвиец, не было минусом для «Зенита». Им было легче с ним общаться. Если бы судил датчанин или норвежец, вероятно, нам было бы легче с ним подружиться. Пенальти — это ошибка, — сказал 25-летний уроженец Треллеборга Aftonbladet.

Свои действия в эпизоде с назначением 11-метрового прокомментировал и Ларссон. Игрок «небесно-голубых» признался, что почти не почувствовал контакта с Дзюбой, и выразил мнение, что для определения нарушения правил движение рукой должно быть более акцентированным. Соотечественника поддержал и бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Швеции Ким Чельстрём. По мнению хавбека, фиксировать подобные фолы неправомерно.

Это катастрофа. Тело создано с руками. Нельзя избежать небольших движений рукой, играя в футбол. Футбол — контактный вид спорта. Это ужасно. Игрокам нужно разрешать пользоваться телом. Это в депрессию загоняет. Оставьте футбол в покое, VAR должен помогать, — подчеркнул Чельстрём.

Примечательно, что подобного мнения придерживались не только игроки «Мальмё», но и «Зенита». Так, на сторону соперника в данном эпизоде встал Деян Ловрен, признавшийся, что летом сам оказался в схожей ситуации во время Евро-2020. Судя по всему, он намекнул на матч с Чехией, по ходу которого арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии. В ходе верховой борьбы защитник петербуржцев попал рукой по лицу Патрику Шику и разбил ему нос.

fc-zenit.ru

Согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти. <...> Не знаю, как ещё прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться. Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень, — цитирует Ловрена Aftonbladet со ссылкой на C More.

Согласились с ним и бывшие футболисты «Зенита». Владимир Быстров намекнул на симуляцию со стороны Дзюбы, отметив, что тот схватился за лицо спустя несколько секунд после контакта с Ларссоном. Андрей Аршавин был несколько мягче, но также усомнился в справедливости вердикта арбитра.

Судья был на нашей стороне — это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья — молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита», он молодец. А с точки зрения футбола, честно, он ошибся и подарил пенальти, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Так или иначе, «Зенит» набрал четыре очка и гарантировал себе третье место в группе H Лиги чемпионов. Тем не менее выступление подопечных Семака вызвало крайне негативные эмоции как у его болельщиков, так и бывших игроков, обвинявших команду в трусости. Кроме того, продлилась безвыигрышная серия «сине-бело-голубых» в гостевых матчах в еврокубках. На данный момент она составляет 18 встреч (четыре ничьих, 14 поражений), а последняя победа датирована 7 декабря 2017 года. Тогда на стадионе «Аноэта» был повержен «Реал Сосьедад» в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы.