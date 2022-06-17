Парагвайский вратарь-бомбардир Чилаверт стал кандидатом в президенты страны

Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в Twitter объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Футболист заявил, что хочет помочь гражданам начать снова гордиться своей страной.

Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решаю официально оформить свою кандидатуру на пост президента, — написал он.

Чилаверт известен по выступлениям за «Сарагосу», «Пеньяроль», «Страсбур» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Парагвая голкипер провел 74 матча, в которых забил восемь мячей.

В октябре 2017 года мэром Тбилиси стал двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Кахабер Каладзе.