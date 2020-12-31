Оздоев назвал главную цель «Зенита» на 2021 год

https://static.news.ru/photo/be12c0d4-4b70-11eb-a9a3-fa163e074e61_660.jpg Магомед Оздоев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года.

По его словам, в этом году у команды было очень много хороших матчей. Самым же лучшим футболист считает домашний матч со «Спартаком». В то же время лучшим голом «Зенита» в 2020 году Оздоев считает свой в матче за Суперкубок.

Также Оздоев отметил, что самым запоминающимся футбольным событием уходящего года стал требл «Зенита». Самым же лучшим игроком команды полузащитник считает Артёма Дзюбу. Что касается цели на 2021 год — ею станет повторный требл.

Этот год был очень тяжёлый для всех. И самое главное — это здоровье родных и близких. Хочу пожелать всем болельщикам «Зенита», чтобы у них все были живы и здоровы, — подчеркнул Оздоев, слова которого приводит Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.