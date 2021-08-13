Овечкин высказался о назначении Карпина на должность тренера сборной России

Форвард клуба НХЛ (Национальная хоккейная лига), знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин высказался о назначении экс-наставника футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина на должность тренера сборной России по футболу. Слова спортсмена передаёт «Матч ТВ».

Знаком ли я с Карпиным? На уровне «привет» — «привет», «пока» — «пока». У каждого тренера своё видение игры. Каждый знает, что нужно делать. Самое главное, чтобы Карпину не мешали, — подчеркнул Овечкин.

23 июля по решению Российского футбольного союза Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2021 года, однако не исключено, что РФС решит продолжить сотрудничество с Карпиным и продлит условия соглашения. Поначалу Валерий планировал совмещать работу в «Ростове» и национальной команде, однако решил отказаться от этой идеи и расставил приоритет в пользу сборной России.

Ранее Александр Овечкин и американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» заключили дорогостоящий трудовой контракт на пять лет.