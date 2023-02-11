Отсидевший в тюрьме футболист Мамаев завершил карьеру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Мамаев

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Павел Мамаев, который почти год провел в местах лишения свободы вместе с другом и коллегой Александром Кокориным, решил завершить карьеру. 34-летний спортсмен сообщил «Матч ТВ», что принял это решение еще прошлым летом. Он объяснил свой поступок усталостью и желанием больше времени проводить с семьей.

Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей, — сказал футболист.

Последним профессиональным клубом в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Кроме того, он играл за «Ростов», «Краснодар» и «Торпедо». В составе «армейцев» Мамаев становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок.

Футболист вместе с Кокориным и братом последнего Кириллом в 2018 году стал фигурантом уголовного дела после драки в одном из московских заведений. Суд вынес им обвинительные приговоры. Три фигуранта дела провели в местах лишения свободы по 11 месяцев и вышли по УДО.

Мамаев потерял контракт с ФК «Краснодар», а вернувшийся после тюремного заключения в «Зенит» Кокорин лишился большей части зарплаты и перешел в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины», затем — кипрского ФК «Арис».

Ранее Кокорин сказал, что каждый мужчина, который «поплыл», должен отсидеть в тюрьме. В ответ на это журналист Василий Уткин назвал спортсмена настоящим придурком.