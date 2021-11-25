Поцелуй фортуны: что будет удачным жребием для России в стыках ЧМ-2022

26 ноября в Цюрихе состоится жеребьёвка раунда плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, по итогам которой определятся будущие соперники сборной России в борьбе за путёвку на мундиаль. По результатам отборочного турнира подопечные Валерия Карпина попали в шестёрку сеяных, что позволит им получить менее сильного оппонента в первом раунде стыковых матчей. Рассказываем, кто из возможных противников по силам отечественным футболистам, а с кем возможная встреча практически точно завершится неудачей.

Новая формула

Для начала стоит напомнить, что в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре формат европейской квалификации, а вместе с ней и стыковых встреч, претерпел заметные изменения. С 2010 по 2018 год прямые путёвки на мундиаль получали девять победителей своих групп, а восемь лучших вторых команд разыгрывали оставшиеся четыре в мини-турнире. В его рамках они проводили друг с другом по два матча — дома и на выезде, а триумфаторы и получали право выступить на первенстве.

На этот раз всё было немного иначе. Число отборочных групп было увеличено до десяти, вследствие чего напрямую на ЧМ отбиралось на одну сборную больше. Зато количество разыгрываемых в стыках путёвок сократилось до трёх. Казалось бы, логичным было провести двухматчевые дуэли между девятью лучшими командами, занявшими вторые строчки, а коллектив с худшими показателями просто отбросить. Однако руководство УЕФА решило пойти другим путём и предоставить дополнительный шанс коллективам, успешно выступившим в Лиге наций.

В итоге в стыках оказалось сразу 12 национальных команд. К десяти сборным, занявшим вторые места в своих квалификационных группах, добавились двое лучших из Лиги наций среди тех, кто ещё не успел отобраться на мундиаль. Вследствие этого двухматчевая система была упразднена. Вместо этого соперники были разделены на три подгруппы по четыре коллектива в каждой (пути A, B и C), а обладатели путёвок определялись в формате плей-офф.

При этом среди участников были выделены шесть сеяных, имевших пусть и небольшое, но преимущество над конкурентами. Они не только получали менее мощного оппонента (на бумаге) в полуфинале, но и встречались с ним дома. В верхнюю шестёрку попали сборные, набравшие наибольшее число очков в противостояниях с командами, занявшими места в группе с первого по пятое (чтобы исключить вариант, при котором превосходство получали представители секстетов). В их числе оказалась и Россия. Подопечные Валерия Карпина набрали 16 баллов и пропустили вперёд лишь Италию (по дополнительным показателям), Шотландию и Португалию (обе — по 17).

Также в число сеяных попали Швеция и Уэльс, а в нижней шестёрке оказались Турция, Польша, Северная Македония, Украина, а также Австрия и Чехия в качестве сильнейших представителей Лиги наций. Стоит отметить, что соперниками сборной России в плей-офф могут стать не все его участники. По политическим причинам УЕФА вновь разведёт отечественную и украинскую команды. С учётом этого можно выделить несколько возможных раскладов, согласно которым попадание подопечных Карпина на мундиаль будет более или менее вероятным.

Благоприятный

Полуфинал: Северная Македония

Финал: победитель пары Шотландия — Турция

На бумаге подобный итог жеребьёвки кажется наиболее удачным. Не секрет, что именно северомакедонская сборная считается главным аутсайдером стыков мундиаля, следовательно, лакомым куском для любой из сеяных. По стоимости состава команда Благоя Милиевского занимает последнее, 12-е место, а её успех в квалификации объясняется во многом не самым высоким уровнем оппозиции. Румыния уже давно не демонстрирует высоких результатов на международной арене, а Армения крайне нестабильна. Но даже на их фоне «Красные львы» не казались фаворитами, а второе место заняли во многом благодаря удачному стечению обстоятельств. Речь идёт о сенсационной победе в гостях над Германией в марте, во многом и предрешившей исход борьбы.

Вряд ли стоит сомневаться, что России по силам пройти Северную Македонию и пробиться в финал плей-офф. А там наиболее приемлемой видится дуэль с Шотландией или Турцией. Первых отечественные футболисты без особых проблем обыгрывали в отборе Евро-2020, а со вторыми встречались в обоих сезонах Лиги наций. Да, те матчи завершились с переменным успехом (2-1-1), но на фоне остальных возможных противников подопечные Штефана Кунца кажутся наиболее уязвимыми. Особенно если брать в расчёт их выступление на первенстве континента.

Обнадёживающий

Полуфинал: Турция

Финал: победитель пары Уэльс — Польша

С другой стороны, сразиться с «Янычарами» в полуфинале также будет довольно неплохим вариантом. Особенно с учётом того, что Россия гарантированно проведёт эту встречу дома, а на своём поле она ни разу в истории не проигрывала Турции. Из четырёх матчей два завершились в пользу отечественных футболистов, а ещё в двух не удалось выявить победителя.

И если россиянам удастся продлить удачную серию, выход на Уэльс или Польшу можно было бы считать довольно неплохим раскладом. Да, эти сборные заметно сильнее той же Шотландии, но не являются непроходимыми. У валлийцев постепенно уходит поколение Гарета Бэйла, Аарона Рэмзи и Джо Аллена, а достойной смены пока не видно. «Белые орлы» же продолжают адаптироваться к требованиям Паулу Соузы. Да, за последние несколько месяцев им удалось добиться прогресса, но стабильностью пока и не пахнет. Достаточно вспомнить поражение от Венгрии (1:2) или невнятную игру с Албанией (1:0). Пусть Роберт Левандовски и компания выиграли, но создали всего 0,59 ожидаемого гола.

Бесперспективный

Полуфинал: Чехия

Финал: победитель пары Италия (Португалия) — Австрия

Оставшиеся варианты вряд ли можно считать благоприятными для России. Безусловно, получить ту же Польшу в полуфинале вряд ли будет удачным стечением обстоятельств, но противостояние с той же Чехией — ещё более сложным. Подопечные Ярославы Шилгавы стали одним из главных открытий чемпионата Европы и добрались до четвертьфинала, где уступили лишь великолепным датчанам. А в отборе отобрали очки у самой Бельгии, но проиграли Уэльсу и позволили ему занять второе место. Однако не стоит заблуждаться. Сборная располагает очень мощным составом, в котором особенно выделяются Томаш Соучек и Владимир Цоуфал из «Вест Хэма» и форвард «Леверкузена» Патрик Шик, а также демонстрирует очень интенсивный и скоростной футбол. И если у Георгия Джикии и компании тряслись поджилки при виде прессингующих хорватов, то в этом случае им может быть ещё тяжелее.

Но представим, что Россия всё же преодолела барьер первого раунда и получила шанс побороться за путёвку на мундиаль в Катаре. С кем ей было бы тяжелее всего соперничать в финале плей-офф? Конечно, с топ-оппонентами калибра Италии и Португалии, сенсационно «провалившимися» в стыки. Безусловно, в истории были случаи, когда сильнейшие команды постепенно сдавали и теряли свои позиции в мировом футболе, но сейчас их провал обусловлен исключительно неожиданными осечками. Первые являются действующими чемпионами Европы, а вторые наконец располагают мощным подбором исполнителей, а не одной-единственной звездой, вынужденной тянуть на себе партнёров.

Матч с Италией или Португалией, скорее всего, станет непреодолимым испытанием для России, особенно если проводить его придётся в гостях. В этом случае также вряд ли удастся избежать мандража и игры на отбой, а в подобных условиях рассчитывать на победу будет крайне сложно. Однако не стоит удивляться, если вместо одной из этих сборных в финал выйдет Австрия. Да, в отборе подопечные Франко Фоды потерпели фиаско и финишировали лишь четвёртыми, но в их силе сомневаться не приходится. Достаточно вспомнить Евро, где они необычайно слаженно прессинговали и лишь в дополнительное время уступили будущим триумфаторам.