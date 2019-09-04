https://static.news.ru/photo/91ca22f4-cfbd-11e9-8278-fa163e074e61_660.jpgМарио БалателлиФото: Thierry Breton, via imago-images.de/Global Look Press
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, кто из именитых легионеров мог пополнить стан «бело-голубых» во время летнего трансферного окна.
Балотелли нам предлагали, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Цорк, когда мы забирали Филиппа. «Боруссия» была готова его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались, — заявил Орещук в интервью Sport24.
Спортивный директор отметил, что столичный клуб отказался от Шюррле и Балотелли из-за финансовых запросов игроков.
Орещук не исключает, что зимой «Динамо» продолжит свою трансферную кампанию, так как у клуба ещё есть средства на усиление.
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