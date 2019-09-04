Фото: Thierry Breton, via imago-images.de/Global Look Press

Сын двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

По сообщению Globo Esporte, 29-летнего Данило был госпитализирован в больницу, однако по дороге у него случилась остановка сердца. Кафу стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Выступал за «Рому»...