https://static.news.ru/photo/e088b48e-bda0-11e9-8875-fa163e074e61_660.jpg Иван Ордец Фото: Juha Tamminen/AFLO/Global Look Press

Новичок московского «Динамо» защитник Иван Ордец назвал причины, из-за которых он решился сменить чемпионат Украины на Россию.

Услышал новые задачи «Динамо», мне рассказали, что тут будут перемены. Понял, что идти сюда можно смело. Показывать себя, доказывать. Мне показали Москву, базу, стадион. Под крышей арены тогда шло шоу динозавров — очень красиво, хочу теперь на хоккей, — приводит слова Ордеца Sport24 .

Также футболист признался, что у «бело-голубых» прекрасные болельщики, которые забивают домашнюю арену до отказа. Он добавил, что на Украине такого ажиотажа не наблюдается.

«Динамо» во время летнего трансферного окна значительно перетряхнуло состав, подписав уже 10 новичков.

Ранее News.ru писал, что «Тамбов» до конца текущего года не сможет вернуться на свою домашнюю арену, продолжив принимать соперников в Саранске.