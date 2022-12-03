Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре Бразилия проиграла Камеруну, но вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре по итогам заключительных матчей третьего тура. Определились все участники плей-офф турнира.

Команда Бразилии заняла первое место в группе G, несмотря на поражение от Камеруна со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил форвард «Аль-Нассра» Венсан Абубакар, отличившийся на 90+2 минуте.

В параллельном матче сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 3:2, хотя по ходу встречи уступала со счетом 1:2.

Бразильцы заняли первое место с шестью очками, столько же — у Швейцарии, у Камеруна — четыре, у Сербии — одно.

Таким образом, определились все пары 1/8 финала ЧМ в Катаре. 3 декабря состоятся матчи Нидерланды — США и Аргентина — Австралия, 4-го: Англия — Сенегал и Франция — Польша, 5-го: Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея, 6-го: Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.