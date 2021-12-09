Определились возможные соперники «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы

Московский «Спартак» может встретиться с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В то же время среди соперников санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам турнира являются «Наполи», «Лацио», «Рейнджерс» и другие.
Согласному новому формату, в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы
В свою очередь, занявший первое место в своей группе Лиги Европы «Спартак» вступит в борьбу в 1/8 финала. На этой стадии он встретится с победителями стыковых матчей, которыми могут стать «Лейпциг», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Аталата», «Севилья» и другие участники плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл в гостях варшавскую «Легию» со счётом 1:0 в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы. Российская команда заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.