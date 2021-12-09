Определились возможные соперники «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы

Московский «Спартак» может встретиться с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В то же время среди соперников санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам турнира являются «Наполи», «Лацио», «Рейнджерс» и другие.

Согласному новому формату, в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы встретятся команды, занявшие вторые место в своих квартетах на групповой стадии, а также восемь коллективов, ставших третьими в своих группах Лиги чемпионов. Одним из таких стал «Зенит», который в первом раунде плей-офф турнира может сыграть с испанскими «Реал Сосьедадом» и «Бетисом», итальянскими «Наполи» и «Лацио», шотландским «Рейнджерс», греческим «Олимпиакосом», португальской «Брагой» и хорватским «Динамо».

В свою очередь, занявший первое место в своей группе Лиги Европы «Спартак» вступит в борьбу в 1/8 финала. На этой стадии он встретится с победителями стыковых матчей, которыми могут стать «Лейпциг», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Аталата», «Севилья» и другие участники плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл в гостях варшавскую «Легию» со счётом 1:0 в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы. Российская команда заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.