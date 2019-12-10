https://static.news.ru/photo/95ec03ca-1b26-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ANDREAS L ERIKSSON via imago-images.de/Global Look Press

Тренерский штаб сборной России согласовал окончательную программу контрольных матчей, которые национальная команда проведёт в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.

28 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Швецией, а 31-го — с Молдавией. Оба поединка состоятся на выезде, сообщает официальный сайт РФС.

Также ещё два матча пройдут в июне: второго числа на выезде россияне сыграют с Польшей, а уже шестого — дома с Сербией.

Ранее NEWS.ru писал, что бригада VAR из России впервые получила назначение на предстоящие матчи в рамках группового раунда Лиги чемпионов.