Тренерский штаб сборной России согласовал окончательную программу контрольных матчей, которые национальная команда проведёт в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.
28 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Швецией, а 31-го — с Молдавией. Оба поединка состоятся на выезде,
Также ещё два матча пройдут в июне: второго числа на выезде россияне сыграют с Польшей, а уже шестого — дома с Сербией.
Ранее NEWS.ru писал, что бригада VAR из России впервые получила назначение на предстоящие матчи в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
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