Определены все четвертьфинальные пары Лиги Европы

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Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы по футболу. Матчи 1/4 финала пройдут в Германии.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания),

«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия),

«Шахтёр» (Украина) — «Базель» (Швейцария),

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания).

Первая пара команд сыграет 10 августа, вторая пара — 11 августа. Четвертьфиналы пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финал турнира состоится в Кёльне 21 августа.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в четвертьфиналах и полуфиналах будет сыгран только один матч. По такой же схеме проходили матчи 1/8 финала Лиги Европы.

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