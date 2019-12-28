https://static.news.ru/photo/ed737ba6-2a25-11ea-afff-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возгласить брестское «Динамо».

Отмечается, что накануне Кононов был замечен в Бресте. Клуб может объявить о его назначении в ближайшее время, сообщает «Белорусский футбол».

В клубе отказались комментировать данную новость, отметив, что вся официальная информация появляется на сайте «Динамо».

Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака» после проигрышного матча с «Оренбургом». Его сменил немецкий специалист Доменико Тедеско, писал NEWS.ru.