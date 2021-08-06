Оценена вероятность Месси оказаться в Российской премьер-лиге

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал клуб, в котором, вероятно, продолжит карьеру аргентинский форвард Лионель Месси. Его приводит «Радио 1».

Два варианта: или ПСЖ во Франции, или «Ювентус» в Италии. Англичане сегодня отказались официально. «Манчестер Сити» сказал, что не будет подписывать Месси. Так что, скорее всего, ПСЖ, там клуб богаче, — сказал Колосков.

80-летний функционер добавил, что вероятность того, что Месси окажется в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) равна нулю. С его точки зрения, в нынешних реалиях это невозможно.

«Барселона» объявила об уходе Месси в четверг, 6 августа. Стороны не смогли договориться о новом контракте из-за финансовых проблем клуба.

В прошедшем сезоне 34-летний нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.