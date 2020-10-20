Объявлены стартовые составы матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге»

https://static.news.ru/photo/c0be1dce-12f4-11eb-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F между «Зенитом» и «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Так, в составе «Зенита» будут играть Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба. Запасными являются: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.

В то же время в составе «Брюгге» числятся Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритс, Вормер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.

Игра начнётся в 19:55 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Документ регламентирует проведение спортивных мероприятий в регионе без зрителей с 21 октября по 7 ноября.