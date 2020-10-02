Незамеченный: узбекские фанаты «атаковали» «Дженоа» из-за Шомуродова

Футбольный клуб «Ростов» отпустил в «Дженоа» из города Генуя одного из лидеров команды, узбекского нападающего Эльдора Шомуродова. Сумма трансфера составила €9 млн. Правда, в отличие от перехода Алексея Миранчука в «Аталанту», на приобретение «Дженоа» отреагировали не так рьяно. Как приняли новичка итальянского коллектива СМИ и болельщики — в материале NEWS.ru.

Сезон-2019/20 узбекский футболист, перешедший в «Ростов» из ташкентского «Бунёдкора», по праву может считать ключевым в развитии карьеры. Тогда в первых 12 турах он сумел отличиться 10 голами и двумя результативными передачами. Казалось, будто таким образом он и дальше продолжит благодарить Валерия Карпина за предоставленное доверие. Однако что-то пошло не так, и чемпионат России для него закончился с результатом в 11 забитых мячей и 7 голевых пасов. Но даже этого стало достаточно, чтобы руководство итальянцев обратило на него внимание.

На самом деле всё просто: в прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Дженоа» стал 37-летний Горан Пандев, сумевший забить всего 9 мячей. Команда в целом не отличается победами с крупным счётом, да и средний возраст оставляет желать лучшего. Так что трансфер 25-летнего узбека может стать глотком свежего воздуха для итальянцев.

Реакция средств массовой информации на прошедший переход не взорвала итальянскую прессу, в отличие от перехода Миранчука, однако СМИ активно сравнивают Шомуродова с аргентинским форвардом Лионелем Месси и анализируют его работу за «Ростов».

Именно главное спортивное издание Италии La Gazetta dello Sport одним из первых дало характеристику Элдору.

В каждой стране есть свой «Месси», которым можно похвастаться. Шомуродов может в Серии А стать ещё одним «Месси», — говорится на сайте издания.

Несмотря на то что в последнее время Эльдор не показывает в Российской премьер-лиге необходимую результативность, для «Дженоа» это не стало проблемой. Одна из главных причин приобретения форварда — его выступления за сборную Узбекистана, где он по-настоящему блистает.

Шомуродов — первый нападающий узбекской национальности, забивший 20 голов в 43 матчах за национальную команду. Он очень сильный физически (его рост 1,90 м), но при этом подвижный, несмотря на свой рост, — отмечает Sosfanta.calciomercato .

На физические кондиции молодого игрока обратило внимание и издание Calciomercato ещё до того, как о трансфере официально объявила российская сторона.

«Дженоа» усиливает атаку мощным узбекским форвардом, — сказано на сайте.

Как только информация о трансфере подтвердилась и Эльдор прибыл в Италию, стало известно, что ближайший матч Серии А не состоится из-за вспышки коронавируса в составе генуэзской команды. Болельщики приняли эту новость с пониманием, утверждая, что сезон лучше начать в декабре.

В этом году таких случаев будет много, самым умным было бы начать еврокубки, а затем провести национальные чемпионаты в декабре, — отмечает пользователь Calciomercato .

На этом итальянская пресса и закончила обсуждение трансфера. Не густо. И если под материалами на сайтах СМИ перекати-поле, то в Instagram «Дженоа» жизнь кипит.

Несколько дней назад клуб опубликовал пост поздравления защитника Кристиана Сапаты с 34-летием. Правда, фотография собрала комментарии совсем не о его персоне. Большинство сообщений посвящены Шомуродову, которого итальянская сторона официально пока не представила.

«Давай, Эльдор», «Вперёд, Эльдор» — и это только несколько сообщений из 682 (на момент выхода материала). Большинство, конечно, от узбекских фанатов.

Узбекистан с населением 34 миллиона человек ваш поклонник, — написал один из пользователей.

Трудно с этим поспорить. Помнится, как в 2017 году, когда форвард пополнил команду Валерия Карпина, «Ростов» получал сообщения такого же характера. Здорово и жаль одновременно — с одной стороны, приятно видеть, как болельщики искренне поддерживают соотечественника, с другой — обидно, что «жёлто-синие» потеряли массовую аудиторию.

А вот «Дженоа» хочется лишь поздравить с неплохим приобретением. Если Шомуродову удастся прервать свою несовершенную серию, то этот трансфер способен окупить вдвойне, если не втройне.