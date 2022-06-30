«Не ясно, в каком он состоянии»: Кавазашвили о новом клубе для Черышева Анзор Кавазашвили затруднился дать рекомендацию Денису Черышеву по месту продолжения карьеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денис Черышев

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказался о вариантах для продолжения карьеры Дениса Черышева. Специалист затруднился дать рекомендации игроку по выбору нового клуба.

Он сейчас не на виду, о нем мало пишут. Совершенно не понятно, в какой форме находится Денис, даже о Кокорине мы знаем больше. В 2018-м году после триумфального для Черышева домашнего ЧМ я бы с уверенностью сказал, что такой игрок пригодится «Спартаку», а сейчас четкого понимая о его состоянии нет, — заявил Кавазашвили.

Ветеран также отметил, что нужно понимать, почему Черышев рассматривает вариант возвращения в Россию. «Это связано или с его желанием быть поближе к семье, отцу, или же с тем, что в Европе на него нет спроса», — отметил Кавазашвили.

Ранее появилась информация об интересе к Черышеву московского «Динамо». По окончании нынешнего сезона с ним не стала продлевать контракт «Валенсия».