«Не всё в порядке с поведением»: боксёр предложил убрать Черчесова

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд считает, что главный тренер сборной России по футболу после вылета из группы B на чемпионате Европы — 2020 должен подать в отставку. Спортсмен предложил убрать Черчесова не только из-за результатов команды, но и его поведения.

Чемпион мира и Европы по боксу вспомнил выпуск Черчесова с журналистом Денисом Казанским, в котором, по мнению спортсмена, тренер разговаривал «неуважительно, порой в хамском тоне». Это при том, что вопросы спикеру задавали «адекватные».

Мне показалось, что не всё в порядке у него с воспитанием, — сказал Дрозд в интервью TeleSport.

После этого он увидел, как Черчесов общался после поражения от Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа. По его словам, он говорил «с ухмылкой и неискренними ответами на тему „сами догадайтесь“».

Считаю, что тренер как минимум не должен так себя вести. Поэтому я считаю, что тренера надо менять, — заключил он.

После матча наставник российской сборной подвёл итоги группы B и объяснил поражение национальной команды Дании. По его словам, это была «лучшая игра в плане готовности».